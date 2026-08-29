У Сперцяна 2 гола и 4 ассиста за «Аль-Ахли». Экс-хавбек «Краснодара» набрал очки во всех 5 матчах за саудовцев

Полузащитник Эдуард Сперцян снова отметился результативным действием в составе «Аль-Ахли». 26-летний полузащитник сборной Армении сделал голевой пас на Айвена Тоуни в матче против « Аль-Холуда » (1:3) в 4-м туре чемпионата Саудовской Аравии.
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