В медицинском автопоезде ежедневно осмотры проходят до 200 сельских детей

Детский медицинский автопоезд начал работу в селах Уссурийского городского округа 31 мая. С начала этой недели специалисты обследовали 461 ребенка, проживающих на Воздвиженской, Раковской, Кондратеновской и Борисовской территориях.
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