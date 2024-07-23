Семь стадий ухода жены «вдруг»

Н

НС

Вижу обратный пример: Муж работает,хорошо зарабатывает - обеспечивает семью. Не пьёт. Устаёт сильно, но приходя домой играет с ребёнком. Жена хозяйка просто никакая - дома вечно бардак, еды нет (товарищ питается фастфудом и домой покупает что успевает. жена ничего не делает). При этом она постоянно скандалит: ей надо чтобы он и зарабатывал и постоянно её хотелки обслуживал. Он приходит домой и вместо отдыха натыкается на крики и брань, она на весь дом орёт как ненормальная. Употребляет слова, которые приличные люди не говорят(а главное - ни за что!) и не стесняется при их маленькой дочурке(8 лет). Друг бы давно развёлся, но жалеет свою дочь. Ребёнок любит отца, тянется к нему... Но какой она вырастет при такой матери?