Моя семья. Счас...
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  • Елена
    Сам такую выбрал.... 🤷‍♀️Семь стадий ухода...
  • НС
    Вижу обратный пример:  Муж работает,хорошо зарабатывает - обеспечивает семью. Не пьёт. Устаёт сильно, но приходя домо...Семь стадий ухода...

Семь стадий ухода жены «вдруг»

Семь стадий ухода жены «вдруг»

Вы, конечно, знаете, что часто разводы происходят «вдруг». По крайней мере, с мужской точки зрения.

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Комментарии
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Н
НС
Вижу обратный пример:  Муж работает,хорошо зарабатывает - обеспечивает семью. Не пьёт. Устаёт сильно, но приходя домой играет с ребёнком. Жена хозяйка просто никакая - дома вечно бардак, еды нет (товарищ питается фастфудом  и домой покупает что успевает. жена ничего не делает). При этом она постоянно скандалит: ей надо чтобы он и зарабатывал и постоянно её  хотелки обслуживал. Он приходит домой и вместо отдыха натыкается на крики и брань, она на весь дом орёт как ненормальная. Употребляет слова, которые приличные люди не говорят(а главное - ни за что!) и не стесняется при их маленькой дочурке(8 лет). Друг бы давно развёлся, но жалеет свою дочь. Ребёнок любит отца, тянется к нему... Но какой она вырастет при такой матери?
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13 час.
Елена
Сам такую выбрал.... 🤷‍♀️
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12 час.

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