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Актриса Татьяна Васильева не может попасть на свою виллу в Италии

Актриса Татьяна Васильева не может попасть на свою виллу в Италии

Global Look Press | Ekaterina Tsvetkova/Russian Look Народная артистка России Татьяна Васильева несколько лет назад приобрела недвижимость в Италии, однако она не может пользоваться ей из-за необоснованных решений так называемых западных партнеров.

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