Зеленский заявил, что «Минска-3» не будет

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках выступления в формате видеообращения на саммите G20, который в настоящий момент проходит на острове Бали, заявил, что никакого "Минска-3" не будет.
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