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Невоенный анализ-82. Накануне Дня Победы. 7 мая 2025

Невоенный анализ-82. Накануне Дня Победы. 7 мая 2025

Традиционный дисклеймер: Я не военный, не анонимный телеграмщик, не Цицерон, тусовки от меня в истерике, не учу Генштаб воевать, генералов не увольняю, в «милитари порно» не снимаюсь, под столом у Путина не сижу.

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Комментарии
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ЛБ
Людмила Боченкова
какой дефолт?писали что он в мае будет а теперь ужев июне!в а оружия видно на Украине хватает  !если за сутки Россия  бльеше 500 беспи лет 10!тлотников стала сбивать!и конца видно ещё не будет
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8 час.
тимур чагалидзе
Автор весёлый, но, не очень грамотный. Жи-ши, пиши с буквой и...
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2 час.
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