Невоенный анализ-82. Накануне Дня Победы. 7 мая 2025

ЛБ

Людмила Боченкова

какой дефолт?писали что он в мае будет а теперь ужев июне!в а оружия видно на Украине хватает !если за сутки Россия бльеше 500 беспи лет 10!тлотников стала сбивать!и конца видно ещё не будет