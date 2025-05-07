Традиционный дисклеймер: Я не военный, не анонимный телеграмщик, не Цицерон, тусовки от меня в истерике, не учу Генштаб воевать, генералов не увольняю, в «милитари порно» не снимаюсь, под столом у Путина не сижу.
Невоенный анализ-82. Накануне Дня Победы. 7 мая 2025
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛБ
Людмила Боченкова
какой дефолт?писали что он в мае будет а теперь ужев июне!в а оружия видно на Украине хватает !если за сутки Россия бльеше 500 беспи лет 10!тлотников стала сбивать!и конца видно ещё не будет
Ответить
8 час.
тимур чагалидзе
Автор весёлый, но, не очень грамотный. Жи-ши, пиши с буквой и...
Ответить
2 час.
Свежие комментарии