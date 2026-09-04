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Царьград

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CNBC: США и ЕС усилили санкции против Ирана

CNBC: США и ЕС усилили санкции против Ирана

Министр финансов США Скотт Бессент приветствовал решение ЕС поддержать операцию «Экономический изгой» против Ирана, нацеленную на исключение Тегерана из мировой финансовой системы.

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