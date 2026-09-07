Не ставкой единой

Ключевая ставка остаётся одной из самых обсуждаемых тем в экономической повестке. Однако высокая стоимость кредитов затрагивает разные отрасли и компании по-разному, а требования о её снижении нередко сопровождаются громкой публичной дискуссией.
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