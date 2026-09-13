Суд подтвердил приговор вице-губернатору Брянской области Симоненко

Осужденные должны возместить ущерб в размере 1,4 млрд рублей по иску Казначейства и Минобороны.Московский городской суд отклонил апелляционные жалобы и оставил в силе обвинительный приговор бывшему вице-губернатору Брянской области Симоненко и трем его сообщникам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- A ГЕРОФАРМ снижает ...
- EP ГЕРОФАРМ снижает ...
- ММ ГЕРОФАРМ испытал ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым