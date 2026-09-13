Суд подтвердил приговор вице-губернатору Брянской области Симоненко

Осужденные должны возместить ущерб в размере 1,4 млрд рублей по иску Казначейства и Минобороны.Московский городской суд отклонил апелляционные жалобы и оставил в силе обвинительный приговор бывшему вице-губернатору Брянской области Симоненко и трем его сообщникам.