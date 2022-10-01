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Тутберидзе, Глейхенгауз и Дудаков посетили концерт фортепианной музыки

Тутберидзе, Глейхенгауз и Дудаков посетили концерт фортепианной музыки

Этери Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков посетили концерт фортепианной музыки.  «Музыка – неиссякаемый источник вдохновения! Вчера команда Тутберидзе посетила концерт фортепианного трио BelSuono, посвященный международному Дню музыки.

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