«Сейчас Европа слаба!» — обсуждаем, зачем британская Guardian призывает к диктатуре в Европе

Британия ужасается: Европа-то, оказывается, «разобщена»! То есть вместо того, чтобы взять, плюнуть на свои интересы и слепо подчиняться приказам из США, которые так устраивают Лондон, в ЕС всё ещё остаются какие-то признаки суверенитета у отдельных стран, которые ерепенятся и не хотят взять, набросить на Россию и красиво погибнуть, чтобы британские лорды по свооему славному обычаю могли бы стервятничать на поле боя.