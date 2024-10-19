Политика как он...
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Политика как она есть

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«Сейчас Европа слаба!» — обсуждаем, зачем британская Guardian призывает к диктатуре в Европе

«Сейчас Европа слаба!» — обсуждаем, зачем британская Guardian призывает к диктатуре в Европе

  Британия ужасается: Европа-то, оказывается, «разобщена»! То есть вместо того, чтобы взять, плюнуть на свои интересы и слепо подчиняться приказам из США, которые так устраивают Лондон, в ЕС всё ещё остаются какие-то признаки суверенитета у отдельных стран, которые ерепенятся и не хотят взять, набросить на Россию и красиво погибнуть, чтобы британские лорды по свооему славному обычаю могли бы стервятничать на поле боя.

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Комментарии
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владимир рябченко
Тижило гЕйвропе без Гитлера...
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7 час.
Eduard
У всех свои интересы!
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4 час.
Eduard
Каждый своим ртом ест!
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4 час.

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