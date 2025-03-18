﻿В Иванове 82-летняя женщина лишилась 13 000 рублей думая, что переводит деньги знакомой

Жертвой интернет-аферистов стала 82-летняя жительница областного центра. Полицейским потерпевшая рассказала о том, что накануне в одном из мессенджеров ей написала 76-летняя подруга и попросила одолжить денег.
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