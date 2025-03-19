Неожиданное заявление Польши после переговоров: новая партия на мировой шахматной доске

По информации Кремля, лидеры обсудили урегулирование военного конфликта на Украине и выразили взаимную заинтересованность в нормализации отношений, учитывая особую ответственность за обеспечение глобальной безопасности и стабильности.
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