Михаил Мишустин совершит официальный визит во Вьетнам 14-15 января

Премьер-министр Михаил Мишустин посетит с официальным визитом Вьетнам 14-15 января. У него запланированы переговоры с коллегой Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания республики Чан Тхань Маном.
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