У подъезда тоже действуют ПДД: за что водителю могут выписать штраф в собственном дворе

На придомовой территории действуют те же правила дорожного движения, что и на дорогах. Поэтому сотрудники ГИБДД, опираясь на записи камер или жалобы жильцов, могут выписать штраф за нарушение, совершенное в этом месте.
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