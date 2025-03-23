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Русское оружие

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📹🏮Интересные архивные кадры условного перехвата и эскортирования стратегического ракетоносца B-1B Lancer из состава 7-го бомбардировочного авиакрыла (7BW) 8-й воздушной армии Глобального ударного командования ВВС США (дислоцировано на АвБ Дайс / Dyess AFB) экипажем дальнего перехватчика МиГ-31БМ либо в момент планового полёта B-1B в нейтральное воздушное пространство над Баренцевым морем, либо в момент патрулирования американской машины в северо-западной части АТР.

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