Сервисы для быстрого взаимодействия бизнеса и столичных органов контроля появились на платформе «Открытый контроль»

С октября 2024 года пользователи цифровой платформы «Открытый контроль» Правительства Москвы могут в удобной электронной форме отказаться от проведения обязательного профилактического визита и подать возражение на вынесенное предостережение.
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