Постпред Ульянов: совет МАГАТЭ принял резолюцию Киева о гарантиях на Украине

Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в пятницу, 8 марта, заявил, что Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) после дебатов по ядерной и физической ядерной безопасности, а также гарантиям на Украине, проголосовал за резолюцию, представленную Киевом.
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