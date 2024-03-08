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  • Алексей Васильев
    Дурдом. В Москве, конечно, в метро пасутся и полиция и росгвардия (в основном довольно таки смазливая, никак не пойму...Похоже, война нач...
  • Евгений
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Постпред Ульянов: совет МАГАТЭ принял резолюцию Киева о гарантиях на Украине

Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в пятницу, 8 марта, заявил, что Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) после дебатов по ядерной и физической ядерной безопасности, а также гарантиям на Украине, проголосовал за резолюцию, представленную Киевом.

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