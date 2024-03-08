Постпред Ульянов: совет МАГАТЭ принял резолюцию Киева о гарантиях на Украине

Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в пятницу, 8 марта, заявил, что Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) после дебатов по ядерной и физической ядерной безопасности, а также гарантиям на Украине, проголосовал за резолюцию, представленную Киевом.