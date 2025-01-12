«‎Подготовка уже идет»: советник Трампа высказался о переговорах с Путиным

ВАШИНГТОН, 12 января, ФедералПресс. Команда избранного президента США Дональда Трампа активно работает над организацией встречи с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил советник по национальной безопасности Майк Уолц.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии