«Ладу» покинули 11 игроков. Среди них – Фисенко, Неколенко, Камара и Иванюженков

«Вратарь Константин Волков, защитники Николай Демидов, Александр Севостьянов и Глеб Семенов, а также нападающие Николай Владимиров, Дмитрий Иванов, Артем Иванюженков, Энтони Камара, Павел Колтыгин, Архип Неколенко и Михаил Фисенко покидают «Ладу» в связи с истечением контрактов.
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