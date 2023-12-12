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ARG: слабые места в прошивках 5G-модемов позволяют обрывать мобильную связь

ARG: слабые места в прошивках 5G-модемов позволяют обрывать мобильную связь

Специалисты исследовательской группы ASSET Research Group (ARG) Сингапурского университета технологий и дизайна обнаружили 14 серьезных уязвимостей в прошивке 5G-модемов, касающихся крупнейших производителей микросхем MediaTek и Qualcomm.

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