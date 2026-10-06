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Последствия Эль-Ниньо затронут 347 миллионов детей почти в 100 странах

Последствия Эль-Ниньо затронут 347 миллионов детей почти в 100 странах

Joel Silva/IMAGO/TASS С последствиями климатического явления Эль-Ниньо столкнутся более 347 млн детей почти в 100 странах мира.

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