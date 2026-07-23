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Полина Диброва готовит судебный иск против бывшей подруги Елены Товстик

Полина Диброва готовит судебный иск против бывшей подруги Елены Товстик

Полина Диброва готовится к суду с Еленой Товстик — бывшей женой бизнесмена Романа Товстика. Через суд Диброва хочет добиться опровержения заявлений, которые, как считает её сторона, вредят репутации.

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