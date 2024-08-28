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В южных и центральных регионах России сохраняется высокая пожарная опасность

В южных и центральных регионах России сохраняется высокая пожарная опасность

В регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также на юге Центрального федерального округа, в двух сибирских областях и Якутии сохраняются чрезвычайный и высокий классы пожарной опасности.

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