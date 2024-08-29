Экс-депутат от КПРФ отрицает свою причастность к ДТП с участием автомобиля, зарегистрированного на партийный комитет, утверждая, что все это лишь совпадение.
Рашкин объяснил новый инцидент с лосем неудачным стечением обстоятельств
Комментарии
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Jhim
не любят лоси Рашкина. и постоянно пытаются подставить. мне кажется, каждый лось носит с собой визитку Рашкина - просто на всякий случай.
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18 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Все это не обошлось без партии ЕР,где !маршал"Васильев,который сбежал из
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14 час.
ninikooo Митусова
Пусть фракция КПРФ подарит ему энциклопедию по биологии, пусть изучает чем отличаются лоси от кабанов, баран!
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12 час.
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