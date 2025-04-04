МВД: мошенники звонят участникам спецоперации и предлагают компенсацию за лекарство

Военных убеждают, что препарат является подделкой Мошенники начали пользоваться новым способом обмана: они звонят участникам спецоперации после оформления заказа лекарств, убеждая, что препарат является подделкой, предлагая выплатить компенсацию, говорится в материалах МВД России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
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