МВД: мошенники звонят участникам спецоперации и предлагают компенсацию за лекарство

Военных убеждают, что препарат является подделкой Мошенники начали пользоваться новым способом обмана: они звонят участникам спецоперации после оформления заказа лекарств, убеждая, что препарат является подделкой, предлагая выплатить компенсацию, говорится в материалах МВД России, с которыми ознакомилось РИА Новости.