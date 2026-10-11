В Ливенском районе Орловской области огнеборцы спасли дом

Минувшие сутки выдались беспокойными для орловских пожарно-спасательных подразделений: они выезжали на вызовы 14 раз, 7 из них были связаны с ликвидацией возгораний.
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