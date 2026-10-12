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Арчи на самокате и стадо оленей в сезон гона: почему прогулка Меган Маркл встревожила Британию

Арчи на самокате и стадо оленей в сезон гона: почему прогулка Меган Маркл встревожила Британию

Меган Маркл снова сняла Арчи и Лилибет на прогулке — и снова недалеко от стада диких оленей. Ролик появился 11 октября, в Международный день девочек: формально он продвигал свитшот фонда Archewell.

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