Россия в 2023 году заняла пятое место по темпам роста ВВП среди стран «Большой двадцатки», тогда как наибольшие темпы расширения экономики были зафиксированы в Индии, пишут «РИА Новости», проанализировав данные национальных статистических органов.
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