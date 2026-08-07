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United Internet AG: Рост чистой прибыли почти на 60% в I полугодии 2026 года

United Internet AG: Рост чистой прибыли почти на 60% в I полугодии 2026 года

Немецкий провайдер интернет-услуг и телекоммуникационных решений United Internet AG представил отчет за первое полугодие 2026 года, зафиксировав существенный скачок показателей прибыльности при умеренном росте выручки.

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