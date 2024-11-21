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Парламентская газета

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Депутат Слуцкий: Запад пытается открыть в Белоруссии второй фронт

Депутат Слуцкий: Запад пытается открыть в Белоруссии второй фронт

Коллективный Запад планирует открыть в Белоруссии второй фронт с целью создания нового антироссийского плацдарма, но подобные планы не будут реализованы — Москве и Минску есть чем ответить, считает глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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