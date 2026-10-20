Учения для конференции по планетарной защите 2027 года помогут оценить, какие разрушения может вызвать космическое тело и почему даже известные масса и размер не позволяют точно предсказать последствия столкновения с Землёй NASA готовит учения, в ходе которых специалисты оценят последствия падения астероида размером с тело, вызвавшее Тунгусское событие 1908 года.