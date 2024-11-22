В Самарском университете разработали систему наблюдения за землепользованием

Разработчики из Самарского университета им. Королёва и организации "Самара-Информспутник" создали онлайн-систему обнаружения несоблюдения норм, установленных в сфере землепользования, без участия человека.
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