ЕС заморозил активы российских граждан и компаний на 24,1 млрд евро

Евросоюз заморозил активы российских физлиц и юрлиц на сумму 24,1 млрд евро. Как сообщает представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд, несмотря на заморозку - конфисковать столько огромную сумму не получится, поскольку для этого нет юридической базы.