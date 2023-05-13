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ЕС заморозил активы российских граждан и компаний на 24,1 млрд евро

Евросоюз заморозил активы российских физлиц и юрлиц на сумму 24,1 млрд евро. Как сообщает представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд, несмотря на заморозку - конфисковать столько огромную сумму не получится, поскольку для этого нет юридической базы.

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