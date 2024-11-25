Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

1 059 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Ширай
    Не поделилась? А сколько провозят?Россиянка пыталас...
  • Леонид
    Да и правильно. За убийство - уголовку. Ишь, рэмбы нашлись!Догхантерам — бой...
  • Вячеслав Денисов
    Похоже, что чиновники ФАС куплены на корню производителями! Иначе невозможно объяснить одномоментные скачки цен на гр...Депутат Горелкин:...

В ЛДПР предложили увеличить лимит страховых выплат по ОСАГО

В ЛДПР предложили увеличить лимит страховых выплат по ОСАГО

Депутаты фракции ЛДПР подготовили к внесению в Госдуму законопроект, который предусматривает увеличение максимальных сумм страхового возмещения по ОСАГО с 500 до 650 тысяч рублей в случаях причинения вреда жизни и здоровью потерпевших и с 400 до 520 тысяч рублей — при причинении вреда имуществу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх