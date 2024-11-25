В ЛДПР предложили увеличить лимит страховых выплат по ОСАГО

Депутаты фракции ЛДПР подготовили к внесению в Госдуму законопроект, который предусматривает увеличение максимальных сумм страхового возмещения по ОСАГО с 500 до 650 тысяч рублей в случаях причинения вреда жизни и здоровью потерпевших и с 400 до 520 тысяч рублей — при причинении вреда имуществу.