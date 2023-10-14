Председатель Следственного комитета поручил доложить о расследовании уголовного дела, возбужденного в связи с прекращением деятельности общеобразовательной школы в Кемерово

В средствах массовой информации сообщалось, что в Заводском районе города Кемерово прекращена деятельность общеобразовательной школы, а ее здание передано для использования в целях предоставления гостиничных услуг.
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