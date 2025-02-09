В России стартуют продажи двух новых полноприводных пикапов с классическими «автоматами»: один похож на Ford F-150, другой — на RAM 1500

Бывшее представительство Mercedes-Benz в России компания «МБ Рус» объявила о расширении модельного ряда предлагаемых в России автомобилей: весной в продажу поступят два новых пикапа — Foton Tunland V7 и V9.
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