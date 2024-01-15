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Захарова назвала «секретный план» бундесвера от Bild «прошлогодним гороскопом»

Захарова назвала «секретный план» бундесвера от Bild «прошлогодним гороскопом»

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова назвала «прошлогодним гороскопом» опубликованный изданием Bild «секретный план» бундесвера, в котором идет речь о возможном столкновении Москвы и Североатлантического альянса.

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