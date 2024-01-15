Захарова назвала «секретный план» бундесвера от Bild «прошлогодним гороскопом»

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова назвала «прошлогодним гороскопом» опубликованный изданием Bild «секретный план» бундесвера, в котором идет речь о возможном столкновении Москвы и Североатлантического альянса.
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