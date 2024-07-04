Мощный взрыв прогремел на заводе General Dynamics Ordnance and Tactical Systems в американском штате Арканзас.
В США горит оборонный завод, производящий оружие для Украины
Комментарии
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Бендер Задунайский
Ждем когда Байден забудет газ в Капитолии закрыть , а сынок наркоман закурить решит .
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16 час.
Горыныч
А в кондиционер вложен килограмм пластида с радио взрывателем. Актуальное предложение производителям вооружений для хохлов.
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16 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Гори, гори ясно...Только б не погасло....
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14 час.
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