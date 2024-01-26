Сокольники. В поисках Старого Преображенского

Маршрут экскурсии: м.Сокольники - улица Русаковская, улица Олений Вал, Большая Оленья улица, Колодезный переулок, улица Колодезная, улица Короленко, Большой Остроумовский переулок, улица Стромынка - с экскурсоводом компании "Московские переулки" Любовью Петуховой - https://mosstreets.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)