Я гуляю по Москве
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Я гуляю по Москве

4 подписчика

Сокольники. В поисках Старого Преображенского

Сокольники. В поисках Старого Преображенского

Маршрут экскурсии: м.Сокольники - улица Русаковская, улица Олений Вал, Большая Оленья улица, Колодезный переулок, улица Колодезная, улица Короленко, Большой Остроумовский переулок, улица Стромынка - с экскурсоводом компании "Московские переулки" Любовью Петуховой - https://mosstreets.

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