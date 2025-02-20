Встретят как положено: военный эксперт о возможном нападении ВСУ

МОСКВА, 20 февраля, ФедералПресс. Украинская армия планирует наступление на Брянскую область. Таким образом Киев хочет продемонстрировать свою способность действовать без помощи США, отметил военный эксперт Виктор Литовкин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии