В Черкассах православные прихожане уберегли собор УПЦ от захвата

Пресс-служба Союза православных журналистов сообщает в Телеграм, что в отношении Михайловского кафедрального собора канонической Украинской православной церкви была предпринята попытка рейдерского захвата .
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