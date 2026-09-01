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Царьград

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В клинические рекомендации введут понятие "сверхожирение"

В клинические рекомендации введут понятие "сверхожирение"

В новых клинических рекомендациях может появиться термин "сверхожирение" для ИМТ от 50 кг/м². В проекте также предложены методы снижения массы на 5% и использование внутрижелудочного баллона для пациентов с высокими рисками перед операцией.

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