Небензя заявил, что РФ готова делиться результатами расследования крушения Ил-76

Россия готова делиться информацией о результатах расследования крушения самолета Ил-76, сбитого ВСУ в Белгородской области , с любыми международными организациями, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
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