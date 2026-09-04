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Культуромания

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Миры художников инклюзивного проекта «Простые вещи» стали частью оформления телеканала 2х2

Миры художников инклюзивного проекта «Простые вещи» стали частью оформления телеканала 2х2

В сентябре в эфире 2х2 появились новые миры, придуманные художниками с ментальными особенностями из дизайн-бюро «Простые вещи».

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