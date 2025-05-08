Почему мушкетёры носили такие широкополые шляпы

Каждый, кто смотрел любую из экранизаций «Трёх мушкетёров», наверняка замечал, какие роскошные шляпы с широкими полями щеголяют д’Артаньян и компания! Но зачем мужчинам XVII века понадобились такие громоздкие головные уборы? Может, это был модный каприз, а может — необходимость? Давайте разберёмся!Популярная городская легенда гласит, что широкополые шляпы прижились в Европе потому, что защищали парики и плечи благородных господ от…ведра нечистот, вылитого из окна.