Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Почему мушкетёры носили такие широкополые шляпы

Почему мушкетёры носили такие широкополые шляпы

Каждый, кто смотрел любую из экранизаций «Трёх мушкетёров», наверняка замечал, какие роскошные шляпы с широкими полями щеголяют д’Артаньян и компания! Но зачем мужчинам XVII века понадобились такие громоздкие головные уборы? Может, это был модный каприз, а может — необходимость? Давайте разберёмся!Популярная городская легенда гласит, что широкополые шляпы прижились в Европе потому, что защищали парики и плечи благородных господ от…ведра нечистот, вылитого из окна.

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