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Что принесет опасное суперлуние в Овне 17 октября 2024 года, советы для каждого знака зодиака

Что принесет опасное суперлуние в Овне 17 октября 2024 года, советы для каждого знака зодиака

Что принесет опасное суперлуние в Овне 17 октября 2024 года, советы для каждого знака зодиака Алёна Юрьева 17 октября 2024 года нас ждет уникальное астрономическое явление — Охотничье полнолуние в знаке Овна, которое совпадает с Суперлунием.

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