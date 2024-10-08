Что принесет опасное суперлуние в Овне 17 октября 2024 года, советы для каждого знака зодиака Алёна Юрьева 17 октября 2024 года нас ждет уникальное астрономическое явление — Охотничье полнолуние в знаке Овна, которое совпадает с Суперлунием.