Илон Маск допустил, что если Харрис победит на президентских выборах, ему не избежать тюрьмы

Американский миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск предположил, что может оказаться в тюрьме в случае победы на выборах президента Соединенных Штатов Америки кандидата от демократов Камалы Харрис.
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