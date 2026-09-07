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Листья и очаровательные белки: как благоустроенный парк "Юбилейный" встречает осень

Листья и очаровательные белки: как благоустроенный парк "Юбилейный" встречает осень

Парк "Юбилейный" в первые осенние дни выглядит именно так, как и должен выглядеть старый городской парк в сентябре: еще зеленые кроны с проблесками охры и багрянца, шорох листьев под ногами и атмосфера уюта и спокойствия.

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