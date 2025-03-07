Социальные пенсии увеличат с 1 апреля: кто входит в категорию получателей социальных выплат Ольга БезродняяС 1 апреля 2024 года в Российской Федерации запланировано существенное увеличение размеров социальных пособий, которое коснется миллионов граждан, живущих за счет государственной помощи.
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